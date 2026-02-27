いわき市議会２月定例会 一般質問初日答弁から 敬老祝金見直し、スタジアム等

この記事のタイトルとURLをコピーする

市議会２月定例会は２６日、一般質問が始まった。紙面から初日の主な市の答弁を紹介する。

＜敬老祝金の見直しについて＞

佐々木篤保健福祉部長 後期高齢者の増加が見込まれる中、介護サービス需要に対応することはもとより、熱中症対策や介護予防、単身高齢者の見守りや生活支援など、新たな課題への対応が求められるため、限られた財源の中で既存事業の見直しを行った。

来年度の８８歳（５万円→３万円）の支給見込み人数は１８２６人で、約３６００万円の削減となる。

＜大型観光キャンペーン「ふくしまデスティネーションキャンペーン（ＤＣ）」について＞

深谷健司観光文化スポーツ部長 昨年度のプレＤＣでは４～６月に約１５９万６千人の観光入込客数があり、前年同時期から約４万５千人の増となった。４月から始まるふくしまＤＣ本番を契機に、本市では継続的な誘客促進を図り、さらなる交流人口拡大・地域活性化につなげていく考え。

＜サッカー・Ｊ２いわきＦＣの新スタジアムに公共施設を入居させることで、市が維持管理費用の一部を負担する考えなのか＞

西川謙太財政部長 老朽化した公共施設の機能を、それぞれ建て替えるのではなく、新スタジアム内に有機的に集約させることも意義があると考える。仮に入居するのであれば、通常の民間施設を間借りする際と同じく、賃貸料など応分の支出を想定する。

（資料写真：いわき市議会）