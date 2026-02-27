震災１５年 久之浜で心の拠りどころになったサークル アリオスで集大成の展示

この記事のタイトルとURLをコピーする

２０１１（平成２３）年の東日本大震災による津波で甚大な被害を受けた久之浜町。津波後には火災に見舞われたほか、東京電力福島第一原発事故によって約１か月にわたって屋内退避区域にも指定されたが、住民たちの思いが実って復旧・復興が進んだ。

悲しみを乗り越えて心の拠りどころとなった取り組みに、趣味のサークル「四季の和（なごみ）」がある。

気持ちがふさぎがちな時、何気なく集まった地域の女性たちは、やがて古布でさまざまな作品を制作するようになった。震災から間もなく１５年を迎える中、活動の集大成として、いわき芸術文化交流館「アリオス」東口ウォールギャラリーでつるし雛（びな）の展示会を開催している。

「最初は茶飲み話でした。いまでも手を動かすよりも、おしゃべりすることの方が多いかもしれません」

誰ともなしに集まるようなると、地元の吉原勝枝さん（８２）に教えを受け、作品を手がけ始めた。吉原さんはこの道２０年で、やがて５０～８０代の主婦を中心に、久之浜公民館で年に１回、発表の機会を持つまでになった。

本格的な動きは震災から５年が経過したころで、活動から１０年が過ぎたため一つの区切りとした。ただ制作活動に終わりはないという。

会場には１００を超えるつるし雛が飾られ、久之浜にちなんだアンコウをはじめとする海の生き物など、丹精込めた作品を来館者に癒しを与えている。３月２３日まで（同１０日は全館休館日）。時間は午前８時半～午後１０時半。

（写真：いわきアリオスに飾られている「四季の和」のつるし雛）