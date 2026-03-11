ＮＨＫの新プロジェクトＸ １４日にＦＭいわきの震災報道取り上げる

この記事のタイトルとURLをコピーする

１４日午後８時から、ＮＨＫ総合テレビで放映される「新プロジェクトＸ～挑戦者たち～」で、東日本大震災、東京電力福島第一原子力発電所事故発生時に２４時間体制で安否、生活情報などを発信し続けた「いわき市民コミュニティ放送（ＳＥＡ ＷＡＶＥ ＦＭいわき）＝平字大町、鷺弘樹代表取締役＝が取り上げられる。

阪神・淡路大震災を機に防災インフラとして設立された同局。原発事故の混乱により次々と多くの市民やメディアが避難・退避していくなか、唯一とどまった放送局として、専属アナウンサー、スタッフをはじめ開局当時から活躍する名物パーソナリティーのベティさんらが極限のなか、どう災害情報を伝えていったか、が描かれる。

スタッフたちは防災インフラとしての使命を胸に、「市民生活を守る」という社会的責任を果たすため、８時間ずつシフトを組み、ときには事務所の床に布団を敷いて仮眠を取りつつ、約２カ月にわたり２４時間泊まり込みだった。

ガソリンの入手が困難なため、市災害対策本部には自転車で行き来し、原発報道ではいち早く不安を取り除くため、放射線の専門家に取材。ときには沿岸被災地など遠方に住むリスナーからの情報にも頼ったという。

その使命はいまも根幹にあり、同局は市と、中継局を置く双葉郡楢葉町と「災害時における放送要請及び、緊急放送に関する協定書」を締結。緊急時には災害時の被害状況、避難所開設情報、給水炊き出し情報、ライフラインの復旧情報などを届ける役割を担っている。

番組では、当時の放送に携わったベティさんや専属アナウンサー、スタッフにインタビューを敢行。「命をつないだラジオ～ＦＭいわきの３・１１」と題し、当時の災害報道対応を振り返る内容となっている。また、いわき民報も一部取材に協力している。

同局では「発災時、そしてその後の苦しい日々にいわきでどんなことが起こっていたか、広く皆さんにご覧いただけたらと思います」としている。

イオンモールいわき小名浜では同番組の放映時間に合わせ、２階マリンコートでパブリックビューイングを実施する。観覧無料。

（画像：新プロジェクトＸの告知＝ＮＨＫ提供）