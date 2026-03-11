東日本大震災きょう１５年 妻と娘亡くした鈴木さん「ふたりの分まで生きる」

この記事のタイトルとURLをコピーする

２０１１（平成２３）年３月に発生した東日本大震災から１５年を迎えた１１日、いわき市では犠牲者を追悼する式典や行事が執り行われた。地震発生時刻の午後２時４６分に合わせ、亡くなった人たちに黙とうがささげられ、市内各地が鎮魂の祈りに包まれた。

いわき市は震災によって、最大で震度６弱の揺れ（気象庁の震度推計分布図によると、局地的に震度７相当の揺れがあったとされる）に見舞われたほか、沿岸部は津波に襲われ、平豊間では高さ８・５７ｍを記録した。震災による死者は４６８人（直接死２９３人、死亡認定を受けた行方不明者３７人、関連死１３８人）。

市主催の追悼式はいわき芸術文化交流館「アリオス」で行われ、遺族１２人を含む関係者ら８０人が参列した。

参列した遺族のうち、平豊間の鈴木順一さん（６８）は「改めて１５年前の記憶が現実のものとしてよみがえってくる」と語る。震災では妻・富士子さん＝当時（５２）＝と、長女・夏美さん＝同（１９）＝が、帰宅途中に平薄磯で津波に巻き込まれて亡くなった。

「娘は７月にちょうど２０歳になるところだった。いつか結婚して子どもが生まれ、家内と一緒に孫の面倒を見るんだろうと思っていた」

自宅は高台のため津波の被災は免れた。ふたりが津波に飲み込まれたとはつゆとも思わなかったものの、夜になっても帰ってこない。震災から４日目の３月１４日、意を決して捜索願を出した。

３月２５日に薄磯でふたりが乗っていた車が見つかった。やがて知り合いの消防団員から「（近くの寺院の）修徳院に若い女性の遺体がある」と連絡を受けた。無我夢中で走っていくと、最愛の娘の夏美さんとすぐ分かった。

富士子さんの行方はつかめないままだったが、６月に入って一報が届いた。いわき中央署に赴くと、服装から間違いないと直感。ＤＮＡ鑑定の結果、富士子さんも帰ってくることができた。

災禍から１５年。「夢の中でいいので、家内と娘に会いたい」と明かす。いつまでも続くと思っていた家族との生活が、あの日打ち砕かれた。

ただ落ち込んでばかりもいられない。富士子さんと夏美さんの写真を手に、「家内と娘のおかげで幸せな毎日が送れていた。これからも感謝の気持ちを忘れずに、ふたりの分まで頑張って生きていく」と前を向いた。

（写真：市主催の追悼式で献花する鈴木さん）