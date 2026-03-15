子ども目線でアイデア詰め込む アクアマリンふくしまのエリア リニューアル

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子どもたちが五感を使って生きものたちの生きる工夫『いのちのアイディア』が体験できる、ふくしま海洋科学館「アクアマリンふくしま」の子ども体験館「アクアマリンえっぐ」が１４日、リニューアオープンした。

さっそく多くの子ども連れが生きもの観察や工作を楽しんだり、砂地や岩場、海藻を模した遊具で元気いっぱいに遊び回った。

子育てする飼育員たちが中心となり、『子ども目線』でアイデアを詰め込んだゾーンで、水族館ならではの授乳、オムツ替えスペースを設置したほか、解説にひらがなを使う工夫も。

子どもたちは生きものたちの実物大のイラストと背比べをして、その大きさを実感。飼育員たちが展示生物から集めた『鳴き声』、糞（ふん）も観察するなどし、生きものたち特徴や生態とともに、命の大切さについて目を向けていた。

またオープン前には、体験館入口の本館１階ホワイエでセレモニーが催され、古川健館長や関係者、子どもたちがくす玉を割り、みんなでオープンの喜びを分かち合った。

「オオグチボヤ」などの深海生物が大好きで毎週来館しているという、市内在住の伊藤蓮くん（５）はオープンと同時に会場入り。タコの衣装を着て遊具で思う存分体を動かし、「チンアナゴの遊具が面白かった。また通うのが楽しみ」と笑顔を見せていた。

（写真：アクアマリンえっぐの遊具を楽しむ子どもたち）