いわきＦＣ アウェーで甲府に１－０ 今季初めて敵地で９０分勝利

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サッカー・特別大会「明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ」の地域リーグラウンド第６節として、「ＥＡＳＴ―Ｂ」４位のＪ２いわきＦＣは１４日、アウェー・ＪＩＴ リサイクルインク スタジアム（山梨県甲府市）に乗り込み、首位のＪ２ヴァンフォーレ甲府と対戦し、１ー０で勝利した。

通算成績は４勝２敗（うちＰＫ戦が１勝１敗）で勝ち点１２。暫定順位は前節から１つ上げて１０チーム中３位。次節は２１日、アウェー・長野Ｕスタジアム（長野市）で、１０位のＪ３ＡＣ長野パルセイロと対戦する。キックオフは午後２時。

いわきは立ち上がりから試合を優位に進め、ＦＷオウイエ・ウイリアム（２１）の負傷退場で、急きょピッチに送り込まれたＦＷ加藤大晟（２３）が前半３３分、ＦＷ田中幹大（２２）の右サイドからのクロスを合わせ、２戦連続ゴールで先制点を奪取した。

後半に入って甲府に押し込まれる場面もあったが、失点することなく、今季初めて敵地での９０分勝利を手にした。Ｊリーグ参入後、甲府に公式戦で勝利するのは７試合目にして初。

田村雄三監督（４３）は「アウェーの地まで駆け付けたサポーターの方を含め、大きな声援に感謝している。甲府さんには１度も勝てていなかったので、選手たちには『新しい歴史を作ろう』と伝えていた。最後まで粘り強くゼロで抑えることができた」と語った。

（写真：勝利の『どんわっせ』を披露する選手たち）