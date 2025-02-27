いわき市消防本部 職員と車両を山林火災の岩手・大船渡に派遣 県の援助隊として

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市消防本部は２７日、岩手県大船渡市で発生した林野火災を受け、職員１０人（消火小隊、後方支援小隊各５人）と、車両３台（消防ポンプ自動車、機動連絡車、後方支援車各１台）を現地に派遣した。

派遣は総務省消防庁からの要請で、福島県内１２消防本部の緊急消防援助隊として、消火活動の支援に向かった。県内から大規模な編成で応援に入るのは、２００８（平成２０）年の岩手・宮城内陸地震以来。いわき市には２６日午後１１時ごろに要請の連絡が入り、一行は２７日午前１時半ごろに出発した。

山林火災は２６日午後１時ごろに起きた。岩手県と大船渡市によると、焼失面積は６００ｈａ以上で、延焼した住宅などは８０棟を超えるとみられる。同市は１３４０世帯３３００人に避難指示を出している。２７日朝には同市で男性１人の焼死体が見つかり、火災との関係が調べられている。

（写真：現地に出発する市消防本部）