磐越東線に乗って夜桜見に行こう 沿線自治体による協議会がマップ作成

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ＪＲ磐越東線の利用促進を目指した「磐越東線活性化対策協議会」（会長・内田市長）は「夜桜マップ」を作成し、沿線の魅力を発信している。

本格的なサクラのシーズンを前に、ライトアップされる名所を紹介。今春は沿線自治体が連携して規模を拡充しており、いわき市の小川諏訪神社をはじめ、田村郡三春町の日本三大桜・三春滝桜や、小野町の夏井千本桜、田村市の大滝根河畔、郡山市の舞木駅と５カ所の見どころを掲載している。

磐越東線を巡っては利用者数が減少しており、ＪＲ東日本が昨年１０月に公表した平均通過人員と収支は、いわき―小野新町駅間が１日当たり２１６人で７億３７００万円の赤字、小野新町―郡山駅が同１９１８人で９億３１００万円の赤字となっている。

こうした状況を踏まえ、沿線自治体は磐越東線が存続できるよう、２０２３（令和５）年に対策協議会を発足。地域を挙げて鉄路を守る「マイレール意識」を掲げており、情報発信や各種活動に取り組んでいる。

２６年度の主な取り組みとしては、２７年１０月の磐越東線全線開通１１０周年に向けた検討を進めるほか、企画列車・臨時列車の運行を予定。いわき市では引き続き、列車と自転車を載せるサイクルトレインの実施を計画する。

４月から始まる大型観光キャンペーン「ふくしまデスティネーションキャンペーン」に合わせては、三春町でマルシェや、郡山市歴史情報博物館で鉄道に関する企画展を開催するほか、磐越東線のモニターツアーなども予定している。

（写真：磐越東線活性化対策協議会による夜桜マップ）