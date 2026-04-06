天皇、皇后両陛下と長女愛子さま ７日まで浜通りの復興状況ご視察

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天皇、皇后両陛下と長女愛子さまは６日、東日本大震災・東京電力福島第一原発事故からの復興状況を視察するため、福島県を訪問された。７日までの２日間にわたって浜通りの各地に赴かれる。

両陛下の震災被災地のご視察は即位後初で、愛子さまは初めて同行された。

ご一家は６日昼前、新幹線の臨時専用列車でＪＲ福島駅に到着。内堀知事、矢吹貢一県議会議長らが出迎えた。福島市の県庁に移動し、内堀知事から復興の進ちょくと現状について聞き取りされた。

午後からは双葉町の東日本大震災・原子力災害伝承館に向かわれた。震災の犠牲者に対する供花に続き、展示物の見学、被災者との懇談に臨まれた。

ご宿泊は楢葉、広野町のＪヴィレッジ。当地は原発事故直後に収束作業の対応拠点となり、現在はサッカー施設に加え、大規模会議室を備えたホテルや全天候型の屋内練習場を設けている。

７日は富岡町、大熊町、浪江町を回られる。

（写真：東日本大震災・原子力災害伝承館に到着された天皇ご一家＝６日午後）