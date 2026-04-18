市は１７日、小川・好間・赤井・平窪と、四倉・久之浜の両地区の「浸水（内水）ハザードマップ」について作成を発表した。この２地区が出来上がり、昨年３月から市内１４地区で進めてきた浸水（内水）ハザードマップの公表が完了した。
市では順次公表し、今年３月まで終える予定だったが、作成にあたり、一部地区で調整に時間を要したため、４月にずれこんだ。
浸水（内水）ハザードマップは１時間に１２０ｍｍの降雨（想定最大規模降雨）が対象。指定緊急避難場所や土砂災害警戒区域などの場所を示して、平時からの備えの参考にしてもらう狙いがある。
新たに作成した小川・好間・赤井・平窪と、四倉・久之浜の両地区は１７日から市ホームページに掲載しているほか、５月以降に関係世帯に配布する。市下水道事業課（市役所本庁舎６階）、関係支所等にも配備している。
市ホームページ＜こちら＞では全地区分を閲覧できる。
（画像：新たに公表した小川・好間・赤井・平窪地区）
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「平時からの備えに役立てて」いわき市 浸水（内水）ハザードマップの公表完了
市は１７日、小川・好間・赤井・平窪と、四倉・久之浜の両地区の「浸水（内水）ハザードマップ」について作成を発表した。この２地区が出来上がり、昨年３月から市内１４地区で進めてきた浸水（内水）ハザードマップの公表が完了した。