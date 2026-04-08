南東北大学野球 東日本国際大 １０連覇目指す春季リーグ戦始まる

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南東北大学野球連盟の２０２６年春季リーグ戦が４日、ヨークいわきスタジアムと南部スタジアムで開幕した。

今季から関甲新学生野球連盟１部に所属していた新潟医療福祉大と新潟大が参入。８校によってリーグ優勝と６月に明治神宮野球場で行われる全日本大学野球選手権大会への出場権を争うことになった。

春秋９連覇中の東日本国際大は第１節で新潟大と対戦し、１０－０、８－１と２試合連続コールド勝ちした。第２節は１１、１２日に両スタジアムで行われ、東日本国際大は同じく開幕２連勝を飾った新潟医療福祉大と対戦する。

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１０連覇を目指し、第１戦のマウンドを任されたのは２年生左腕の岡本琉奨。四回まで死球の走者１人に抑える好投で、ノーヒットノーランも期待されたが、雨で足場が悪くなった五回に不運な内野安打と右前打を許してしまった。

それでも冷静で、「どんな状況でもチームを勝たせるのがエース」と被安打２、奪三振３の無失点で投げ切った。

ＭＡＸ１４８ｋｍを誇るが、状況によって組み立てを変え、天候不順なこの試合では三振より早く試合を終わらせるため打たせて取る投球を心がけた。

昨季は１年生ながら、４年生の二枚看板に続く春１勝、秋は７イニング無失点で２勝を挙げ、６月の全日本大学選手権も経験。その実績から、今季はプロや強豪社会人に進んだ先輩たちが背負ったエースナンバー『１７』を与えられた。

体調不良の休養から復帰して３季ぶりに指揮をとった藤木豊監督は「最高の開幕戦。順調に成長している」、捕手に転向した『新女房役』の柴晴蒼（３年）からも「球が走って、まとまっていた」と合格点をもらった。

第２節は新潟医療福祉大が相手。旧所属連盟で昨秋７勝２敗を挙げ優勝校と同率の３位になった強豪で、国際大と同じく開幕２連勝した。

岡本は「投手陣で一番経験している者として、任された試合はすべて勝つ」と意欲を見せた。

（写真：２試合連続コールド勝ちの東日本国際大）