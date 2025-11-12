新常磐交通の路線バス １２月１５日から運賃改定へ 需要少ない路線の減便も

この記事のタイトルとURLをコピーする

新常磐交通（本社・明治団地）が１２月１５日から、路線バスを巡って、今年４月の運賃改定からさらに約５％の値上げを図るとともに、需要の少ない路線の一部を減便するダイヤ改正を実施することで、乗務員不足への対応と経営改善につなげていく方針。

いわき都市圏総合都市交通推進協議会（斉藤充弘会長＝福島高専都市システム工学科教授）が１２日、市文化センターで開かれ、その席上で明らかにされた。１３日に国土交通省福島運輸支局に対して届け出する予定で、同日夕方にも新たな時刻表を公表する見込み。

路線バスは今年４月、消費税増税時を除き、１７年ぶりに運賃を値上げしたが、激変緩和措置として、約１３％の上昇にとどめていた。約８カ月を経て、物価上昇や労働環境の改善を前提に、残りの分も増すことを決めた。

１２月１５日からの主な運賃は、いわき駅前～医療センターは２８０円→２９０円、いわき駅前～ラパークいわきは４１０円→４３０円に。定期券のうち、乗り放題のゴールドパス（６５歳以上）は９千円→９６００円、スチューデントパス（学生向け）は１万７千円→１万８千円となっている。

ダイヤ改正は平日１６便、土日・祝日１７便の減。いずれも現在の乗客が比較的少ないほか、利用者目線のダイヤに統合する。なお通勤・通学をはじめ、需要のある時間帯に変更はない。これらの動向を踏まえ、来年４月１日にも重ねてダイヤ改正を計画している。

同協議会には高野康央代表取締役社長が出席し、バス事業を取り巻く環境について説明。「いわき市の公共交通を守るため、皆さまのご理解とご協力をたまわりながら、ともに努めてまいります」と呼びかけた。

(写真：市文化センターで行われた協議会）