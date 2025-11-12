いわきＦＣ新スタジアムに関連で 小名浜港の整備候補地でボーリング調査

この記事のタイトルとURLをコピーする

サッカー・Ｊ２いわきＦＣの運営会社・いわきスポーツクラブは新スタジアムを巡り、整備候補地の小名浜港でボーリング調査を行っている。地盤を確認するために必要な作業といい、県の許可を受けて行っており、１２月上旬ごろまでを予定している。なお工事そのものの開始ではない。

同社は今年６月までに、Ｊリーグに新スタジアムの具体的な整備計画を提出。９月にその内容で、来年２月に開幕する特別シーズン（明治安田Ｊリーグ百年構想リーグ）について、Ｊ１クラブライセンスを交付された。新スタジアムは２０２７年１１月までに工事に着工し、３１年８月までの完成が求められている。

大倉智代表取締役によると、１０月から基本計画の策定を進めており、来年４月にはまとまる見通し。同社では現在、小学校や高校で出張授業に取り組み、スタジアムが完成した後の街に関して、子どもたちから意見を聴いている。

この点を踏まえ、大倉社長は「（アメリカの先住民の言い伝えである）『地球は先祖から受け継いだものでなく、未来の子どもたちからの預かりもの』と言われるように、しっかりと考えを反映していきたい」と語る。

その上で「市外出身だが誰よりもシビックプライドをもって、スポーツによる地方創生のモデルを目指していきたい」と地域振興に努める思いを示した。

（写真：スタジアム整備に関連したボーリング調査）