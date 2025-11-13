松村総合病院 いわき駅北口への移転・新築が延期に「整備内容には変更なし」

この記事のタイトルとURLをコピーする

ＪＲいわき駅北口（平字白銀町）に移転・新築を計画する「松村総合病院」の開業時期が、２０２７（令和９）年１月から延期する方針であることが分かった。

同病院によると、全国的な資材価格の高騰や人手不足の深刻化が背景にあり、当初の想定より遅れる事態となっているという。担当者は「移転・新築の計画が凍結された訳ではない。整備内容に変更はなく、日々刻々と変化する状況を見極めながら、１日も早く着工を実現したい」と話している。

現在の病院は平字小太郎町に立っているが、老朽化が進んでいるため、移転・建築の考えを打ち出した。当初は２５年の開業を見込んでいたが、資材価格高騰など建設現場を取り巻く環境が変化。２４年に計画を見直し、同年１２月の着工、２６年１０月の完成を掲げていた。

新病院の病床数は１９９床。敷地面積は約４２００平方ｍ、延べ床面積は１万５４００平方ｍの予定。６階建てで急性期医療に加え、リハビリなどによる在宅復帰・社会復帰目的の患者受け入れを強化する。

いわき駅直結で利便性向上が図られるほか、医療従事者の確保も進むとされ、併設する看護学校では地元に根差した医療人材の育成を推進する。

また市は本年度の予算で、施設整備に対する「いわき駅直結・医療施設整備事業（優良建築物等整備事業）」に６億７２６５万９千円を充てている。市医療対策課では着工遅れは確認しているとした上で、今後の対応は未定としている。

松村総合病院は１８８３（明治１６）年、いまの平字二町目に前身である長春館病院が開業したことに始まる。旧磐城平藩の藩医の系譜を受け継いでおり、県内で最も歴史を持つ民間病院として、関連施設を含め、いわき地方の医療と介護・福祉を支えてきた。

（写真：移転・新設した病院の位置イメージ）