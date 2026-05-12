ハンマー投げ・田中（いわき湯本）、砲丸投げ・杉本（磐城）県高体陸上地区大会新

この記事のタイトルとURLをコピーする

第７２回県高体陸上競技いわき地区大会（同地区高体連、いわき陸協主催）が８～１０日、いわき陸上競技場で開かれた。１３校から男女合わせて２５１人が出場。トラックとフィールドに分かれ、男子は２２種目、女子は２１種目にわたって速さと高さ、距離を競い合った。

この結果、自ら６０ｍ４７の県高校記録をもつ男子ハンマー投げの田中航聖（いわき湯本・３年）が５７ｍ９２の大会新記録をマーク。男子砲丸投げでも昨年１年生ながら県高校新人陸上を制した杉本啓世（磐城・２年）が従来の記録を５２ｃｍ上回る大会新を出した。

また、東日大昌平の鈴木郁（３年）が３年連続で男子１００ｍと２００ｍを制し、県高校新人陸上２冠の貫録を見せた。女子は昨年、中学陸上の全国や県大会で活躍した１年生が躍動した。

県大会は２２～２５日、福島市のとうほう・みんなのスタジアムで開かれる。

（写真：いわき地区大会で力走する選手たち＝男子１１０ｍハードル）