ファイヤーナイフダンス世界大会 ハワイアンズのシバオラ２人出場へ

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米国ハワイ・オアフ島で１２日（日本時間１３日）、第３３回ファイヤーナイフダンス世界選手権大会が開幕する。スパリゾートハワイアンズ（常磐藤原町）のファイヤーナイフダンスチーム・シバオラから、リーダー・ジンＬＥＯＮさんが８年ぶり４度目、ノア湧太さんが初めての出場を決めており、悲願の世界一を目指して日頃の成果を発揮してくる。

ファイヤーナイフダンスは、火を操る太平洋の島国サモアの伝統舞踊として知られ、ハワイアンズではフラと並ぶ目玉のショーとして、常磐ハワイアンセンター（当時）オープン６年後の１９７２（昭和４７）年から続いている。

２０１６（平成２８）年には日本初のファイヤーナイフダンスチームとして、シバオラを結成。現在は８人のメンバーが所属し、迫力あるステージが人気を集めている。

世界大会は、ハワイ最大のテーマパーク「ポリネシア・カルチャーセンター」が主催。本場サモアのほか、ハワイ、米国本土、タヒチなどから毎年２０～３０名がエントリーしている。ハワイアンズでは１９９９年から計１５回派遣しているが、最高成績は２度の２位と惜しくも世界一に届いていない。

今回参加するメンバーはどちらも地元いわき市出身で、ジンＬＥＯＮさんは２０１３、１７、１８年に続く挑戦となる。「大会の空気を感じて楽しみながら、最高の結果をつかみ取ってきます」と宣言。ノア湧太は初の大舞台に「シバオラ代表として死ぬ気で戦ってきます」と力強く語っている。

（写真：世界大会に挑むジンＬＥＯＮさん、ノア湧太さん）