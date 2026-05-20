全国新酒鑑評会「又兵衛」金賞！ 内郷・四家酒造店では８年ぶり

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酒類総合研究所（広島県東広島市）は２０日、２０２５酒造年度（２０２５〈令和７〉年７月～２６年６月）に製造した日本酒の品質を競う「全国新酒鑑評会」の結果を発表し、いわき市から四家酒造店（内郷高坂町）の「又兵衛」が選ばれた。四家酒造店は１８（平成３０）年以来８年ぶりの金賞に輝いた。

鑑評会は同研究所と日本酒造組合中央会の共催。福島県は２０銘柄が金賞を獲得し、都道府県別の金賞数で２年連続の日本一となった。今回は全国から７９３点が出品され、予審と決審を経て、特に優れた２１７銘柄を金賞とした。

四家酒造店の代表社員・四家久央さん（５５）は「結果には正直ほっとしている。私たちの日本酒は地元に親しまれており、皆さんに支えていただいたことによる金賞です」と笑顔を見せた。

１８４５年（弘化２年）創業の老舗ながら、常に挑戦を欠かさない四家酒造店。昨年からは四家さんの弟・明さん（５１）も本格的に加わり、兄弟二人三脚で酒造りに挑んでいる。

今回金賞を得た「又兵衛」は６月ごろから店頭に並ぶ見込み。

（写真：金賞の「又兵衛」を手に笑顔を見せる四家さん）