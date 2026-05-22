フラガール ７月１日から新体制 キャプテンにプアメリア真由さん

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常磐興産（本社・常磐藤原町）は２１日、運営する「スパリゾートハワイアンズ」のダンシングチーム・フラガールについて、７月１日から新体制とすることを発表した。

現在の第２０代キャプテンで、ソロダンサーのレヒヴァ由妃さん（常磐音楽舞踊学院５４期生）が６月２７日をもって引退することから、２１代目となる新キャプテンにプアメリア真由さん（同）が就任する。

またサブキャプテンにマヒナ亜怜さん（５５期生）が就き、現任のＫＯＹＵＫＩさん（同）、ＣＨＩＨＡＲＵ（同）とともに、３人でプアメリア真由さんを支えていく。

２１日にはＣＨＩＨＯさん（５６期生）、ＡＺＵＭＩさん（同）が、新たなソロダンサーの選出されたことも明らかにした。独自に冠するソロネームと、ソロデビュー公演日は改めて案内する。

プアメリア真由さんはいわき市出身。２０１８（平成３０）年４月、常磐音楽舞踊学院に５４期生として入学し、同年８月にステージデビュー。２３（令和５）年１０月にサブキャプテンとなり、２４年４月にソロダンサーに選ばれた。

キャプテン就任にあたり、「支えてくださる皆様への感謝の気持ちを忘れず、責任と誇りを持って務めてまいります。仲間やお客様へ愛を持って接し、温かさや想いが伝わるステージを届けられるよう、日々精進してまいります」と話している。

約４０人のフラガールのトップとして、日々の公演をけん引していく。

（写真：プアメリア真由さん）