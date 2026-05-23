ハワイで姉妹州・都市のサミット 内田市長「防災」テーマにいわき市の経験語る

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米国ハワイと関係のある自治体が集った「第２回日本―ハワイ姉妹州姉妹都市サミット」のパネルディスカッションが２１日（日本時間２２日）、米国ハワイ州・ホノルル市のヒルトン ハワイアンビレッジで行われた。

会場では日本とハワイの双方の視点から、健康やポップカルチャー、貿易など６つのテーマで討議を繰り広げ、いわき市は国際姉妹都市・米国ハワイ州カウアイ郡との関係を踏まえ、内田市長が「防災レジリエンス（回復力）」のプログラムに登壇した。

内田市長はハワイ州や米国赤十字社の関係者を前に、東日本大震災・東京電力福島第一原発事故と、２度にわたる水害の経験を語り、初動体制の強化を図ってきた現状を示した上で、ハワイの取り組みを含めて意見交換を展開した。

その中では「地域防災に関して、本市に４００以上の地域があり、全員がコミュニティに入ることは難しく、災害時のみならず、祭りやイベントなどを通じて、日頃からつながっていてもらうことが重要」と述べ、情報発信にも努めていると説明した。

今回のハワイ訪問ではカウアイ郡との関係強化が実現し、防災に関する知見の共有を盛り込んでいる点も報告した。

パネルディスカッションを踏まえ、内田市長は「ハワイでも非常に防災への関心が高く、パネリストと有意義な意見交換ができた。山林火災への訓練対応や、民間主導による非営利団体の活躍など、われわれも参考になった」と強調する。

今後もこの縁を大切にしながら、さらなる交流を深めていきたいと重ねた。

（写真：ハワイ州や米国赤十字社の関係者らと意見交換した内田市長＝左から３人目 市交流推進課提供）