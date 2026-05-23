いわきＦＣ アウェーで藤枝にＰＫ戦勝利 ３位でプレーオフラウンドへ

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サッカー・特別大会「明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ」の地域リーグラウンド第１８節（最終節）として、「ＥＡＳＴ―Ｂ」２位のＪ２いわきＦＣは２３日、アウェーの藤枝総合運動公園サッカー場（静岡県藤枝市）で、４位のＪ２藤枝ＭＹＦＣと対戦し、０－０の末にＰＫ戦（４－２）で勝利を収めた。

通算成績は１１勝７敗（うちＰＫ戦は４勝２敗）の勝ち点３１。順位は前節と同じで、地域リーグラウンドは１０チーム中３位でフィニッシュした。プレーオフラウンド第１戦の相手は、２４日の「ＥＡＳＴ―Ａ」の結果で決まる。

試合はサイドを中心に攻撃を組み立てるも、藤枝のゴールネットを揺らすまでに至らず。その中でも堅守を発揮して、藤枝の仕掛けをシャットアウトし、勝負は９０分で決着がつかずＰＫ戦にもつれ込んだ。

ＰＫ戦はいわきから始まり、ＭＦ中島舜（２４）、ＭＦ永木亮太（３７）、ＦＷ田中幹大（２２）と３人連続で成功したものの、４人目のＭＦ久永瑠音（２２）は惜しくもポストに当たってしまう。

一方で藤枝は３人目がクロスバーに直撃すると、４人目はＧＫ佐々木雅士（２４）がセーブ。そして入れば勝ちが決まるいわきの５人目に佐々木が立ち、しっかりと蹴り込んで『勝ち点２』を呼び込むと、仲間にもみくちゃにされながら喜びを爆発させた。

田村雄三監督（４３）は「連敗している中でも、アウェーの地に多くの方が駆けつけていただき感謝している。パブリックビューイングを含め、サポーターの声援に応えることができた。選手たちは辛抱強く最後まで頑張ってくれた」と語った。

その上で「９０分でしっかりゲームを勝ち切る力が求められる。今後も課題感をもって取り組んでいきたい」と呼びかけた。

（写真：ＰＫ戦勝利の立役者となったＧＫ佐々木）