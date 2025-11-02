いわきＦＣ ホームで藤枝に３－１ 今季初の４連勝果たす

この記事のタイトルとURLをコピーする

サッカー・明治安田Ｊ２リーグの第３５節として、９位のいわきＦＣは２日、ホームのハワイアンズスタジアムいわきに、１６位の藤枝ＭＹＦＣを迎え撃ち、３―１で勝利した。いわきの通算成績は１４勝１０分け１１敗の勝ち点５２。順位は前節と変わらず２０チーム中９位に付けている。

次節は９日、アウェーのソユースタジアム（秋田市）で、１４位のブラウブリッツ秋田と対戦する。キックオフは午後２時。

いわきは前半１３分、ＦＷ山口大輝（２８）が敵陣で相手のバックパスのミスを見逃さず、素早くボールを奪うと、落ち着いて右足で流し込んで先制点を挙げた。山口はこの日２８回目の誕生日で、うれしい『バースデーゴール』となった。

後半２分には右サイドからＭＦ大西悠介（２４）がクロスを上げ、ＦＷ熊田直紀（２１）が頭でそらしてファーに流れると、山口が低い弾道でゴール前に入れ、最後はＤＦ石田侑資（２２）が押し込んで追加点を決める。

さらに１９分には左サイドからＭＦ五十嵐聖己（２３）の得意とするロングスローから、ＤＦ堂鼻起暉（２６）がペナルティーエリア内でこぼれ球を拾い、相手との競り合いを制してだめ押しとなる３点目を奪取した。

終了間際にペナルティーキック（ＰＫ）から１点を返されたが、今季初の４連勝を果たし、６位・ベガルタ仙台との勝ち点は６ポイント差に。残り３試合となる中、Ｊ１昇格プレーオフ圏内に迫りつつある。

田村雄三監督（４２）は「たくさんの方にスタジアムに来ていただき、４連勝することができました。プレーオフに進むためには勝つしかないので、１試合１試合、勝利を目指して戦います」と力強く語った。

（写真：サポーターの声援に応える山口）