いわき市を代表する夏の風物詩「いわき花火大会」の前夜祭として、いわきおどり小名浜大会が７月31日、小名浜のアクアマリンパーク北側・臨港道路１号線（産業道路）で開催される。
ふくしま海洋科学館「アクアマリンふくしま」入口の交差点東側から、道の駅いわき・ら・ら・ミュウの東側入口交差点までの４車線を通行止めにし、約５００ｍ区間で輪踊りを行う。
大会は午後５時１０分から、ダンスなどのアトラクションでスタート。同６時１５分からの開会式を挟み、同６時半から３部構成の踊りが始まる。１、２部は審査対象（おどりと調和、マナー、衣装を審査）の「正調いわきおどり」となり、３部は小名浜海星高音楽部による演奏でオープン参加も含めて検討している。
入賞者には賞品を贈るほか、参加者全員にイオンモールいわき小名浜の専門店街で利用できる条件付きの買い物券５００円をプレゼントする。
申し込みは６月１～２０日。募集人数は２千人程度。１チームあたり一度に踊れる人数は５０人（５０人を超える場合には１～３部で入れ替えをする）。定員になり次第、受け付けを終了する。
参加対象は特に設けていないが、未成年のみで参加する場合は保護者の同意が必要。１団体５人以上で申し込むこと。いわき花火大会のホームページ＜こちら＞から、申し込み用紙をダウンロードすればよい。
いわき花火大会実行委員会の宗方和子・おどり委員長は「思い出に残る一日になりますよう、元気いっぱい踊っていただき、いわきおどり小名浜大会を大いに盛り上げていきましょう」と参加を呼びかけている。
（写真：いわきおどり小名浜大会への参加呼びかけ）
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いわきおどり小名浜大会 ６月１日から参加者募集「元気いっぱい踊って」
いわき市を代表する夏の風物詩「いわき花火大会」の前夜祭として、いわきおどり小名浜大会が７月31日、小名浜のアクアマリンパーク北側・臨港道路１号線（産業道路）で開催される。