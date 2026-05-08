いわき市立総合体育館 利用者なくした金銭不適切処理巡り 当時の館長ら３人減給

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市公園緑地観光公社は８日、市立総合体育館の施設利用者がなくした金銭を不適切に処理していた件を巡り、退職者を除き当時館長・副館長にあった３人を減給１月（賃金総額の１０分の１を減額）、当時会計担当者だった１人をけん責の処分を科したと発表した。処分は４月３０日付。

また前理事長（２０２１～２５年度）、現・常務理事から報酬を自主返納（１か月分の報酬総額の１０分の１）を自主返納する申し出があった。

同公社によると、職員３９人から聞き取りをし、遺失物の保管は０６年度から始まり、不適切な管理は０７年度から行われた。不適切な支出額は８万３２６３円と認定し、退職職員への花束購入や、業務関係者への菓子代などに充てていた。

内田市長は８日、同公社による処分を受けて、「遺失物の不適切な取り扱いにつきましては、利用者をはじめ、市民の皆さまの信頼を著しく損なうもの。今回の事案を機に、コンプライアンス重視・ガバナンス強化と、その土台となる『風通しの良い職場環境づくり』を進めることを強く求めます」とコメントを出した。

その上で「より良い公共サービスを提供する原点に立ち返り、事業内容・手法や組織体制のあり方を検証し、磨き上げることについても期待しています」と重ねた。

（資料写真：市立総合体育館＝市ホームページから）