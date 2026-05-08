クラフトビールを通じて地域活性化を図る「ビア博いわき」が２９～３１日、平字三崎の平中央公園で開かれる。
２０１６（平成２８）年から始まった催しとして、平中心市街地の飲食店主やクラフトビール愛好家が実行委員会を組織して継続しており、今年は６月まで行われている大型観光キャンペーン「ふくしまデスティネーションキャンペーン」のイベントを兼ねている。
開催に当たっては多彩な飲食ブースをはじめ、家族連れやアルコールを飲まない人でも楽しめる工夫を施しており、多くの人が街につどってほしいとの願いがある。
今年は全国のおよそ７０ブルワリーから、１６０超の銘柄が販売される。会場にはテント・キッチンカー合わせ、１７の飲食ブースが軒を連ねる。
特に目玉としては、浜通り唯一のクラフトビール醸造所「ＳＡＮＤｉ ＢＲＥＷＥＲＹ（サンディー・ブルワリー）」（川前町下桶売）とのコラボで、ビア博のために製造したオリジナルの銘柄２種類が提供される。
一つは「ストーナーロックＩＰＡ」。クラフトビールの『王道』として、柑橘系の風味が楽しめる。もう一つは「ニュージーホップＩＰＡ」。フルーティーで、さわやかでスッキリとした飲み口が特徴となっている。
サンディー・ブルワリーの代表・三戸大輔さん（３８）は「異なるホップによって、クラフトビールの味わいが変わるおもしろさを知ってほしい。どちらも自信作です」と胸を張る。
時間は２９日が午後５時～９時、３０日が正午～午後９時、３１日が正午～午後８時。最大１０レーンのビールブースを設け、１時間ごとに銘柄が入れ替わる。
参加パスは前売り１２００円・当日１５００円。▽クラフトビール１杯▽カクテル２杯▽ソフトドリンク２杯――のいずれかと引き換えられる。
実行委員会代表の紋波幸太郎さん（４５）は「各ブルワリーが自信をもって送り出したクラフトビールを用意しました。特製フードとともに、開放感あふれる会場で『お気に入りの一杯』を見つけてください」と来場を呼びかける。
参加パス、タイムテーブルはホームページ＜こちら＞まで。
（写真：来場を呼びかける紋波さん＝左＝と、コラボビールをＰＲする三戸さん）
「ビア博いわき」今年は２９日に開幕 川前の醸造所とのコラボも 平中央公園で
クラフトビールを通じて地域活性化を図る「ビア博いわき」が２９～３１日、平字三崎の平中央公園で開かれる。