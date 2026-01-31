衆院選連載「お昼ごはん、何食べた？」坂本竜太郎氏 カレー平らげる

この記事のタイトルとURLをコピーする

衆院選（２月８日投開票）に向け、福島４区（いわき市を含む浜通り全体）では４人の候補が舌戦を繰り広げている。

東日本大震災・東京電力福島第一原発事故からの復興に加え、物価高や人口減少への対応、産業振興のあり方など、多岐にわたる政策を訴える。その中で「腹が減っては戦ができぬ」と、選挙戦の合間を縫って昼食に立ち寄る候補者たちの様子を伝えていく。（順不同・不定期）

■ ■

「カレーはわが党にとって定番なんですよ」。自民党前職・坂本竜太郎氏（４５）＝１期、植田町＝は３０日、遠野町の党遠野支部の関係先で、お昼ごはんとして、カレーを運動員とともにほおばった。東京・永田町の自民党本部では『会議メシ』のお決まりはビーフカレーで、党所属国会議員のみならず、秘書や報道陣にも人気のメニューとして知られている。

この日は支援者の女性陣が、坂本氏のために腕によりをかけ、カレーを準備した。「こうした皆さんの支えは大変ありがたい。今回の選挙戦は大変厳しいが、地域の期待に応えられるよう負けるわけにはいかない」と力強く語った。

一人でも多くの有権者と会うため、遊説日程は過密スケジュールとあって、昼食の時間は３０分あまり。しかし坂本氏は勢いよく平らげ、おかわりの誘いを受けると、トレードマークの満面の笑みでお願いした。「２期目を期すため、２杯目も食べないとね」と冗談めかす。

真冬の総選挙のため、街頭に立つと寒さが身に染みる。「カレーと地元の思いが、体の芯まで温めてくれた。さあ、まだまだこれから」。つかの間の休息で、選挙戦を駆け抜ける英気を養った。

（写真：カレーのおかわりに応じる坂本氏）

■ ■

▽福島４区 候補者

山口 洋太 国民新 ３５

斎藤 裕喜 中道前 ４６＜１＞

熊谷 智 共産新 ４６

坂本竜太郎 自民前 ４５＜１＞

（届け出順＝敬称略）