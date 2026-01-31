全国の動物園・水族館が学びを アクアマリンふくしまで ０５年度以来の研究会

この記事のタイトルとURLをコピーする

全国の動物園・水族館や大学関係者らによる「日本動物園水族館教育研究会いわき大会」が３０日、ふくしま海洋科学館「アクアマリンふくしま」で始まった。３１日まで。

いわき市での開催は２００５（平成１７）年度以来となり、北海道から沖縄までの動物園・水族館や大学などから約１３０人が参加。大会テーマに「保全へつながる教育普及活動～ＡＣＴＩＯＮにつながるプログラムとは？」を掲げ、単に来館してもらうにとどまらず、知識の獲得や行動につながる取り組みを模索した。

開会式では、主催館を代表して古川健館長があいさつに立ち、「アニマルウェルフェア（動物福祉）の観点から、当館でもカワウソの展示を変えたり、タッチプールの触れ合いを中止したりし、新たなプログラムを展開している。有意義な意見交換の機会としていきたい」と述べた。

会場では１７演題の口頭発表、１９演題のポスター発表が行われたほか、閉館後の館内を利用した自由闊達な議論の場が用意された。３１日は同館による早朝プログラムが組まれており、人気のバックヤードツアーなどが催される。次年度の開催は愛知県豊橋市を予定している。

（写真：アクアマリンふくしまの取り組みを紹介するポスター発表）