市は１５日から、親子向け料理教室「もぐもぐスマイルキッチン」の参加者を募集する。
市では第４次食育推進計画に基づき、市民が生涯にわたって心身ともに健康で、いきいきと生活ができる健康長寿社会の実現を目指しており、その一環で食育事業を展開している。
こうした中でいわき市在住の子どもは、肥満傾向児の出現率およびむし歯有病率が全国と比較して高値であるため、保護者とともに望ましい食習慣や正しい口腔ケアを学んでもらおうと、親子向け料理教室を企画した。料理教室を通じ、健康的な食事の選び方や調理方法に加え、家庭での実践、親子の交流などを図る。
対象は小学校１～６年生とその保護者。参加費無料。日程は６月６日と１４日の午前１０時～午後０時半（同一の内容で実施）。会場は市総合保健福祉センター。
内容としては、栄養と口腔ケアに関する講話に続いて、よく噛んで食べることを意識したメニューの調理実習。さらに食後には歯科衛生士による正しいブラッシングの方法についてのレクチャーがある。
希望者はエプロン、バンダナ（三角巾）、タオル（手拭き用）、筆記用具を持参すること。募集人数は各回１２組程度（先着順）。締め切りは各回の２日前まで。詳しくは＜こちら＞。
（画像：親子向け料理教室の告知）
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いわき市 ６月に親子向け料理教室開催へ 望ましい食習慣と正しい口腔ケア狙い
市は１５日から、親子向け料理教室「もぐもぐスマイルキッチン」の参加者を募集する。