常磐・ゆったり館リニューアル スポーツ合宿、若者の健康増進を取り込みへ

この記事のタイトルとURLをコピーする

常磐湯本町の市健康福祉・プラザが１日、新たな愛称「ＷＥＬＬＮＥＳＳ ＰＡＲＫ ＩＷＡＫＩ（ウェルネスパークいわき） ゆったり館」を付け、リニューアルオープンの日を迎えた。

今年４月から将来の民間譲渡も見据え、ホテル・旅館のリブランディングや、観光プロジェクトの企画などを手がける「Ｏｎｅ＆Ｏｎｌｙ」（神奈川県横浜市）が指定管理者となり、スポーツ合宿や若者の健康増進にも活用しようと、施設内の改装を行った。

リニューアルオープンに先立ち、５月３１日に内覧会が行われ、内田市長がＯｎｅ＆Ｏｎｌｙの松岡一壽代表取締役（南相馬市小高区出身）から説明を受けた。

主な改修ポイントとしては、サウナの座面や壁板を張り替えし、新たに水風呂を設置。露天風呂の整備も含め、近年のサウナブームに対応し、多幸感が得られる『ととのう』ことができるようになった。

レストランは「ｃａｆｅ＆ｄｉｎｉｎｇ ＡＱＵＡ（アクア））」と名付け、カフェラウンジを設けた。専門の管理栄養士が調理の中心となり、健康を考えた減塩メニューに加え、市外からの宿泊者に対する地元産品を盛り込んだ「常磐御膳」や、スポーツ団体向けの疲労回復等を考慮した食事を提供する。

内覧会にはいわきラグビースクール、クラップスチアリーダーズいわきの子どもたち１０人を招待し、６種の野菜とチキンのキーマカレーと、「常磐御膳」からメヒカリの南蛮漬け、ホッキと枝豆のサラダを試食した。

Ｏｎｅ＆Ｏｎｌｙは長野県で関連会社を含め６カ所の指定管理を務めており、事業再生の実績を有している。

松岡社長は「２１世紀の森公園や、いわきサン・アビリティーズに近接する立地を生かし、これまでの以上の利用者を期待している。指定管理の５年間を通じ、私たちに与えられた経営改善のミッションを絶対に達成したい。ぜひたくさんの地元の方にも足を運んでほしい」と話している。

営業時間は午前１０時～午後９時（最終受け付けは同８時半）。料金はリニューアル前と同じ１人７００円（小学生以上）。詳しくは＜こちら＞。

（写真：座面や壁板を張り替えしたサウナ）