いわきＦＣ ホームで水戸に０－０ 首位と勝ち点１分け合う

サッカー・明治安田Ｊ２リーグの第３０節として、１１位のいわきＦＣは２０日、ホームのハワイアンズスタジアムいわきに、首位の水戸ホーリーホックを迎え撃つ「常磐線ダービー」の一戦に臨んだが、０―０で引き分けた。

通算成績は１０勝１０分け１０敗の勝ち点４０。順位は変わらず２０チーム中１１位。次節は２７日、ホームのハワイアンズスタジアムいわきで、１１位のヴァンフォーレ甲府と対戦する。キックオフは午後６時。

いわきは時折強く降る雨の中、序盤は互角の戦いだったが、ラインを高く維持することで徐々に主導権を握る展開に。セカンドボールをうまく拾い、９０分を通してたびたび好機に恵まれたが、惜しくもゴールネットを揺らすことはできず、勝ち点１を分け合うドロー決着となった。

田村雄三監督（４２）は「悪天候にもかかわらず、たくさんのサポーターの方に力強い応援をしていただいた。（１―４で敗れた）前期の借りを返したかったが、残り８節となり、こうしたかたいゲームが続いていく」と語った。

その上で「いままでなら前がかりになったところをカウンターで失点していたシーンも、しっかりと防げている。粘り強くなっていると思うので、ここから一戦一戦全力で向き合っていきたい」と呼びかけた。

（写真：球際の強さを発揮するＦＷキム・ヒョンウ）