いわきFC

いわきＦＣ ホームで水戸に０－０ 首位と勝ち点１分け合う

　サッカー・明治安田Ｊ２リーグの第３０節として、１１位のいわきＦＣは２０日、ホームのハワイアンズスタジアムいわきに、首位の水戸ホーリーホックを迎え撃つ「常磐線ダービー」の一戦に臨んだが、０―０で引き分けた。
　通算成績は１０勝１０分け１０敗の勝ち点４０。順位は変わらず２０チーム中１１位。次節は２７日、ホームのハワイアンズスタジアムいわきで、１１位のヴァンフォーレ甲府と対戦する。キックオフは午後６時。
　いわきは時折強く降る雨の中、序盤は互角の戦いだったが、ラインを高く維持することで徐々に主導権を握る展開に。セカンドボールをうまく拾い、９０分を通してたびたび好機に恵まれたが、惜しくもゴールネットを揺らすことはできず、勝ち点１を分け合うドロー決着となった。
　田村雄三監督（４２）は「悪天候にもかかわらず、たくさんのサポーターの方に力強い応援をしていただいた。（１―４で敗れた）前期の借りを返したかったが、残り８節となり、こうしたかたいゲームが続いていく」と語った。
　その上で「いままでなら前がかりになったところをカウンターで失点していたシーンも、しっかりと防げている。粘り強くなっていると思うので、ここから一戦一戦全力で向き合っていきたい」と呼びかけた。
　（写真：球際の強さを発揮するＦＷキム・ヒョンウ）

PR：いわき市北部地域を中心に、児童養護施設、老人保健施設、特別養護老人ホーム、ケアハウスをはじめ、診療所とデイケア、デイサービス、居宅介護支援、訪問介護、訪問リハビリと多種多様な福祉、医療事業を展開。

カテゴリー

月別アーカイブ

広告バナー(常光サービス)
More forecasts: 東京 天気 10 日間

関連記事

PAGE TOP