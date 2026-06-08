金澤裕子さんの絵画展 泉ヶ丘・ギャラリーいわきで開幕 心揺さぶる作品並ぶ

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画家・アーティストの金澤裕子さん（勿来町出身）による絵画展「Ｔｗｉｌｉｇｔ（トワイライト）」が６日、泉ヶ丘二丁目のギャラリーいわきで開幕した。１４日まで。

金澤さんは空と鳥をメインに、さまざまな風景を描いており、特に浜通りの移り行く景色は目を引く。

ギャラリーいわきでは２０２０（令和２）年から個展を催しており、４度目を数える。今回は新作を含めた３４点を展示。従来のアクリル画に加え、岩絵具や水干絵具、和紙といった画材も活用しており、金澤さんの意欲作が並んでいる。

絵画展のトワイライトは、日の出前や日没後の薄明かりを意味する。作中で浜通り各地に差す柔らかな光は、見る人の心を揺さぶる。「浜通りの風景の美しさを多くの方に見ていただきたい」と金澤さん。８、１２～１４日には在廊している。

時間は午前１１時～午後７時。１０日は休廊。問い合わせはギャラリーいわき＝電話（５６）０２６４＝まで。

（写真：絵画展の表題作を前にする金澤さん）