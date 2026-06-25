市は２４日、新たに介護保険施設などに就職する人に向けた「いわき介護お仕事デビュー応援金」の概要を発表した。
応援金は介護サービスに対する需要が高まる中、市内の安定的な介護サービスの提供体制を確保することを目的とし、就業支援金・奨学金返還支援金を設定している。
就業支援金の交付金額は有資格者が２０万円、無資格者が１０万円。▽新卒者▽新規就業者▽他業種からの転職者▽他自治体から就業した人▽介護職員として離職後３年を経過して就業した人――が対象となる。
交付にあたっては、▽４月１日以降に新たに正規職員として就業▽介護職員として勤務▽就業開始日から１８０日以内の申請▽介護保険法に規定する介護保険施設、居宅サービス事業所等に勤務――をすべて満たしていることが求められる。
奨学金返還支援金の交付金額は年間上限２０万円（最大５年間）。就業支援金（有資格者）の対象者で、奨学金の返還中または、申請する年度に返還開始を予定していることが条件となる。
詳しくは市ホームページ＜こちら＞から。
（画像：「いわき介護お仕事デビュー応援金」の告知チラシ）
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いわき市 介護施設等への就職に応援金 就業支援金と奨学金返還を設定
市は２４日、新たに介護保険施設などに就職する人に向けた「いわき介護お仕事デビュー応援金」の概要を発表した。