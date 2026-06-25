いわきジュニアハンドボールクラブ 県代表に ４年ぶりの全国大会へ

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第３９回全国小学生ハンドボール大会（主催・日本ハンドボール協会）が７月３０日から、京都府京田辺市で開催される。６、７日の両日、福島予選会が石川郡石川町の町総合体育館で開かれ、いわきジュニアハンドボールクラブが４年ぶり３回目の優勝を果たし、全国大会出場を決めた。

初めに３チームずつ２つのブロックに分かれて予選リーグを行い、上位２チームずつが決勝トーナメントに進出した。

昨年４位に終わったいわきは、リーグ戦でまず前回優勝の本宮ハンドボールスポ少（本宮市）を１９―１４で下すと、北信リトルハンド（福島市）には２６―７で快勝して予選Ａブロックを１位で通過した。

決勝トーナメントでは、１回戦で地元石川町のいしかわジュニアハンドボールクラブを１８―１７で辛くも振り切った。決勝の相手はふたたび本宮。しかし、いわきは１８―１５と終始リードを保って、予選リーグの雪辱に燃える本宮を破り優勝した。

いわきはセンター今田湊人＝泉北・６年＝が中心。相手守備陣を引き寄せて翻弄しながら起点となり、そこから味方を生かしてスピードに乗った攻撃に入る。渡辺慧士監督（２６）＝泉小教諭＝は「選手たちの身長は低いが、相手に合わせず、持ち味のディフェンスからの速攻で勝負したい」と全国の舞台での選手たちの活躍を楽しみにしていた。

１年生から６年生まで内郷地区を中心に小川、平、泉、好間から練習会場の内郷コミュニティセンターや小川中体育館に集まる。毎週土曜日２時間、短時間ながら試合を想定した実戦的な練習を行っている。

（写真：全国大会での活躍を誓う選手たち）