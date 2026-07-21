「青くきれいな海を楽しんで」いわきの海水浴始まる ８月１６日まで

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いわき市海水浴場の海開き式が１８日、四倉海水浴場をメーン会場に開かれた。

式に先立ってアトラクションが行われ、８月２３日に開催される「第14回フラガールズ甲子園」に出場するいわき商業情報高「Ｍａｈａｌｏｈａ（マハロハ）」、いわき総合高「Ａｌｏｈｉ Ｍｉｎｏ’ａｋａ（アロヒ ミノ アカ）」、いわき湯本高「Ｗｅｌｉｎａ Ｍａｈａｌｏ（ヴェリナ マハロ）」の３校合わせて約５０人が華麗なフラを披露した。

四倉海水浴安全対策実行委員会（新妻庄之助委員長）主催の神事では、四倉諏訪神社の鈴木宣之宮司らによる祝詞奏上のほか、関係者が玉ぐしを捧げるなどして、海水浴場開設期間中の安全を願った。

式典では、内田市長が「海水浴期間中は安全に気をつけながら、このいわきの青くきれいな海を楽しんで欲しい」とあいさつした。

来賓祝辞に続き、いわき湯本高・ヴェリナ マハロの斎藤奈央さんと矢吹萌花さんが海開き宣言をし、内田市長や永山宏恵市議会議長ら関係者がテープカットを行った。高校生フラガールたちによる初泳ぎでは、笑顔を見せながら波打ち際でジャンプをしたり、水を掛け合ったりするなどし、海水浴場には元気な声が響いていた。

今シーズンは勿来、薄磯、四倉、久之浜・波立の４つの海水浴場が開設される。期間は８月１６日までの３０日間。

（写真：波打ち際を楽しむ高校生フラガール）