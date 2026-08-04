いわき市の人材育成事業 「対話型鑑賞」で子どもたちの郷土愛醸成図る

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いわき市の次代を担う人材を育成する「いわきアカデミア推進協議会」の新たな取り組みとして、対話型鑑賞プログラム「ＩＷＡＫＩ ＡＲＴ ＪＡＭ（いわきアートジャム）」が３日、いわき芸術文化交流館「アリオス」で始まった。異学年混合とするため、市内の小学５年～高校生を対象にしている。

同協議会は官民連携の組織で、２０１６（平成２８）年からワークショップをはじめとする各種事業を展開しており、本年度からいわきの文化芸術や街なかを舞台に、自由に意見を交わしながら、子どもたちにふるさとに対する思いを深めてもらう。

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対話型鑑賞では作品の解説を一方的に聞くのではなく、参加者が深く観察し、発見や感情を言葉にして他者と共有する。

いわきアカデミアでは「社会人として必要な考える力、コミュニケーションを高める」ことを基本理念の一つに掲げており、対話型鑑賞による正解のない問いから、子どもたちの観察力・思考力・コミュニケーション能力を養う機会を企画した。

対話型鑑賞プログラムは８月の２日間と１１月の計３日間を予定しており、初回は原画を棟方志功が手がけた旧平市民会館の緞帳で、いわきアリオスに大型陶板が展示されている「大平和の頌（しょう）」を扱った。

小学生２人・中学生５人・高校生の１人の計８人が参加。即興パフォーマンス集団「６―ｄｉｍ＋（ロクディム）」の共同主宰で、好間町出身のカタヨセヒロシさんが務めた。カタヨセさんは、コミュニケーションや表現をテーマにしたワークショップを得意としている。

児童・生徒はいずれも初対面とあって、最初は緊張していたが、カタヨセさんの提案で名前の呼び合いや連想ゲームといったアイスブレイク（場慣らし）で、自然と打ち解け合った。その上で「大平和の頌」を前に、作品の中でどのようなことが起きているかや、自分が受けた感想を披露し合った。

（写真：多様な意見を共有する子どもたち）