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東日大昌平の応援バスツアー 甲子園チケット・グッズ付き 観戦後の入浴も
５日に開幕する「第１０８回全国高校野球選手権大会」に、福島県代表として初出場する東日大昌平の「甲子園応援バスツアー」が７～９日に開催することが正式に決まった。
１日に行われた組み合わせ抽選会の結果、東日大昌平は８日午後１時半から、白樺学園（北北海道）との対戦が決定。応援バスツアーの出発時間が確定した。
ツアー行程は次の通り。
【１日目（７日）】平・小太郎公園（午後８時）／上荒川公園（同８時半） →車中泊
【２日目（８日）】高速道路サービスエリアまたはパーキングエリアでバス乗り換え→甲子園球場→入浴・バス乗り換え→車中泊
【３日目（９日）】平・小太郎公園／上荒川公園（早朝予定）
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料金は１人２万円（大人・子ども同額）。入場チケット、応援帽子、応援メガホン、応援タオル付き。代金の一部は東日大昌平の球部後援会より補助を受けている。現地観戦のみ（１人５千円）もあり。
ツアー主催者では車中泊・観戦にあたって、▽タオル▽オペラグラス▽耳栓▽保険証▽帽子▽洗面用具▽常備薬▽マスク▽着替え▽イヤホン付きラジオ▽スリッパ▽ティッシュ▽携帯用枕▽レインコート（観戦時に傘は利用不可）――の持参を勧めている。
乗降地は平・小太郎公園、上荒川公園（いわき陸上競技場前）。上荒川公園のみ駐車場がある。
ツアーは常磐交通観光、報徳観光の２社共同募集。官民連携で野球による地域創生を目指す「いわき甲子園プロジェクト実行委員会」の事務局が協力している。
締め切りは５日午後９時（定員になり次第終了）。問い合わせは常磐交通観光＝電話（８８）７７８０＝、または報徳観光＝同（２９）７７６６＝へ。申込フォーム＜こちら＞からも受け付ける。
（写真：甲子園応援バスツアーのチラシ）