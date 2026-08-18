いわき湯本温泉に多彩な恰好集う 恒例の「観音山仮装盆踊り大会」

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いわき湯本温泉夏まつり「観音山仮装盆踊り大会」（いわき湯本温泉睦青年会会主催）が１７日、常磐湯本町のさはこの湯前・表町温泉通りで開かれた。

大会には１９チーム・７１人が出場。さはこの湯の展望フロアに陣取った「いわき回転やぐらお囃子保存会」の唄、笛、太鼓の生演奏に合わせ、アニメキャラクター、武家姿、マイケル・ジャクソン、動物の着ぐるみなど独特の衣装に身を包んだ参加者が約５０ｍのエリアを踊り歩いた。

参加者はパワフルで息の合った踊りを披露しながら、沿道の人たちの拍手や声援に応えるなど、思い思いに仮装盆踊りを楽しんでいた。休憩をはさみ、地域住民ら一般参加の盆踊りもにぎわった。

井坂泰一市常磐支所長、箱崎洋一・いわき湯本温泉観光協会長、石明生・同商店会連合会長、薄羽裕一・同旅館協同組合理事長、森大岳・惣善寺住職、小野寺智勇・常磐共同ガス代表取締役社長、小泉智勇・じょうばん街工房２１会長、コスプレーヤー馨さんの８人が仮装、踊りを審査した。

この結果、映画「トイストーリー」を模した「遠藤家橋本家」が優勝を飾った。準優勝は軽妙で息の合った踊りを披露した「仙台ロッキンファミリア」、３位は踊り手がマイケル・ジャクソンに扮（ふん）した「ＴＨＥ ＳＯＵＬＢＵＭＰＳ」が選ばれた。

各賞の表彰式のあと、女性じゃんがら「桜つつじ」によるじゃんがら念仏踊り、観音山からの打ち上げ花火が行われ、夏の夜のイベントを締めくくった。

（写真：優勝した「遠藤家橋本家」）