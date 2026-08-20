金澤裕子さん絵画展 平泉崎のブルー マグ コーヒーで ９月２３日まで

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画家・アーティストの金澤裕子さん（勿来町出身）による絵画展「Ｒｅｓｏｎａｔｉｏｎ（レゾネーション）」が９月２３日まで、平泉崎のＢＬＵＥ ＭＵＧ ＣＯＦＦＥＥ（ブルー マグ コーヒー）で開催されている。

金澤さんは空と鳥をメインに、さまざまな風景を描いており、その世界観は見る人を魅了している。２０２１（令和３）年からは、いわき民報社発行フリーペーパー「個処から」と、その後継「ここ暮らす」の表紙に作品を寄せている。

今回はレゾネーションが意味する「共鳴」をテーマに掲げ、柔らかな色合いで浜通りの風景を映し出している。「作品の舞台とこの場に集う人、そして地域に対する思いと、さまざまな共鳴が生まれてほしいとの思いを込めた。おいしいコーヒーと焼き菓子を楽しみながら、ぜひ見ていただければ」と来場を呼びかけた。

時間は午前１０時～午後５時（変更の場合あり、詳しくは店舗インスタグラム〈こちら〉まで）。定休日は毎週木曜日。在廊日は金澤さんのＳＮＳで知らせる。

（写真：来場を呼びかける金澤さん）