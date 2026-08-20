市は１０月１５日、市制施行６０周年記念事業「奥州三古関サミットｉｎ勿来」の一環として、植田町の八幡台やまたまやで「歴史講演会」を開催する。
歴史講演会では、歴史作家で多摩大客員教授・早稲田大非常勤講師の河合敦氏が講師を務める。河合氏は第１７回郷土史研究賞優秀賞を受賞しているほか、『関所で読みとく日本史』や『豊臣一族』などの著書を持ち、ＮＨＫ「歴史探偵」や日本テレビ系「世界一受けたい授業」にも出演している。
市では勿来の関のいわれを踏まえ、奥州三古関の白河関（白河市）・鼠ヶ関（山形県鶴岡市）の立地自治体間で、観光・文化交流を図り、地域活性化につなげる狙いでサミットを企画した。
当日は「関（奥州三古関）」をテーマに、河合氏がその歴史をひも解いていく。
時間は午後４時４０分～６時半。定員１５０人（応募者多数の場合は抽選）。参加費無料。講演に先立ち、勿来二小の児童が大正琴を披露する。
申し込みは専用フォームから。詳しくは市ホームページ＜こちら＞。問い合わせは市文化振興課＝電話（２２）７５４６＝へ。
（画像：歴史講演会の告知チラシ）
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いわき市主催 奥州三古関テーマの歴史講演会 １０月１５日・八幡台やまたまや
市は１０月１５日、市制施行６０周年記念事業「奥州三古関サミットｉｎ勿来」の一環として、植田町の八幡台やまたまやで「歴史講演会」を開催する。