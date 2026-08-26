いわき湯本病院「日本一働きやすい病院アワード」２位に 福利厚生・ＤＸなど評価

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看護師が働きやすい病院をたたえる「日本一働きやすい病院アワード」で、常磐湯本町のいわき湯本病院が第２位の「ワクワク病院賞」に輝いたほか、発表内容が優れていたとして「ベストプレゼン賞」が贈られた。同病院では福利厚生の充実や、デジタルトランスフォーメーション（ＤＸ）の推進などを進めており、いわき市の民間病院の取り組みに全国的な評価が示された。

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いわき湯本病院は１９２１（大正１０）年に炭鉱の事業所病院として開設し、１９６３（昭和３８）年に医療法人として改組。２００６（平成１８）年から健育会グループに入った。

健育会グループは東日本を中心に、９病院・１クリニック・１２介護施設・４５介護事業所を運営しており、福利厚生を強みとしている。いわき湯本病院でも結婚祝い金３０万円と特別休暇５日、出産祝い金５０万円と配偶者分娩休暇２日があり、育休取得率は男女問わず１００％となっている。

余暇の時間に向けては、忘年会・新年会費用８０％補助や、社内コミュニケーションを兼ねた無料の自動販売機、市内レジャー施設の無料券支給などバラエティーに富んでいる。

ＤＸの推進に関しては、全職員にｉＰｈｏｎｅ（アイフォーン）を配布。アプリを通じて情報共有したことで、看護師はナースステーションに立ち寄らなくても業務が可能となり、現場からは「患者さんに寄り添う時間が増えた」との声が寄せられた。

また患者本位の看護も実現。県内でも数少ない身体抑制に力を入れている病院で、２０１７（平成29）年から９年間にわたってゼロを継続。今年６月にやむを得ず１件の発生があったが、対話や症例検討、倫理レポートの発行などで、患者の尊厳を守る看護を組織文化として根付かせている。

これら内容を今年７月、東京・有明の東京ビッグサイトで開催された看護にまつわるイベントで発表し、決勝に進出した全国６病院の中から受賞が決まった。

２４日には看護主任の平子真由美さん、看護師の蛯沢寿美さん、総務課副主任の国井智幸さん、マネージングディレクターの鈴木康仁さんが市役所本庁舎を訪れ、内田市長に受賞を報告した。

内田市長は「いわき市を取り巻く課題として医療の問題は大きい。現場の皆さんがこうして努力されることで、より良い医療環境が実現できる」と喜んだ。

（写真：受賞を報告したいわき湯本病院）