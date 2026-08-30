平出身・篠崎卓美さん所属 読売日本交響楽団のトロンボーン４重奏 ２日に来市

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読売日本交響楽団（読響）トロンボーンカルテットによるコンサートが９月２日午後６時から、市文化センターで開かれる。メンバーの一人・篠崎卓美さんはいわき市平出身で、演奏活動の傍ら後進の育成に取り組んでおり、地元でもさまざまな活動を展開している。

今回は読響のトロンボーンセクションで結成された四重奏による演奏会で、いわき市では初の開催となる。「４本のトロンボーンが描く至高のアンサンブル」と銘打ち、それぞれ一線で活躍する桒田晃さん、青木昂さん、葛西修平さんとともに、多彩な演奏を繰り広げる。

当日はモーツァルトの「歌劇『魔笛』序曲」、マーラーの「交響曲第３番 第６楽章よりコラール」、プレトリウスの「テルプシコーレ舞曲集」、ファレリスの「Ｃｉｔｙ ｏｆ Ａｒｔｓ ａｎｄ Ｓｃｉｅｎｃｅｓ（芸術科学都市）」などを披露する予定。

全席自由。一般３８００円。学生２０００円。チケットはキクヤ楽器店、ピアノガーデンいわきで取り扱い中。問い合わせはキクヤ楽器店学校営業課＝電話（２５）４００２＝まで。

（写真：演奏会を告知するチラシ）