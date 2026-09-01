豪雨被災踏まえた防災・地域振興のイベント ６日に内郷二中で 住民有志が企画

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２０２３（令和５）年９月の線状降水帯による豪雨で、広い範囲で浸水被害を受けた内郷地区の住民有志が６日、内郷二中で、防災と地域振興を兼ねたイベント「安心と笑顔を取り戻そう！ 復興応援『だいすきうちごう』」を開催する。

主催は、会場となる内郷二中のＯＢによる「内郷二中５４ＯＢ会実行委員会」（実行委員長＝湯沢良一・内郷商工会長）。湯沢さんは水害から３年が経過する中、住民の危機意識が低くなってはならないと考えた上で、水害によって人口減少を余儀なくされた地元を盛り上げようと、同級生や関係者と一緒にイベントを企画した。

当日は気象予報士や防災士の協力を得て、災害に対する備えや、同校に実際に備蓄している食料や資器材について学ぶ。また地域防災力を高めるために地区を模したジオラマを用意し、参加者から地元の危険箇所などを聞き取って、ハザードマップと組み合わせる計画を立てる。

一方で『難しい』イベントにならないよう、スマイルコンサートと銘打ち、ピアノやハワイアンバンド、ポップスと多彩なステージも展開。キッチンカーも駆け付け、楽しみながら災害対策を自分事にできるプログラムとなっている。

時間は午前１０時～午後３時。参加無料。問い合わせは内郷商工会＝電話（２６）１２５６＝まで。

湯沢さん、石川千也子さん、鈴木弘子さん、浅野直登さんが８月３１日、いわき民報社を訪れ、イベントのＰＲを行った。「どうしても時間が経つごとに、水害の記憶が少しずつなくなっていく。ぜひ楽しみながら、いま一度防災について触れる機会となれば」と来場を呼びかけた。

（写真：イベントをＰＲする湯沢さんら）

※本紙では開催日を誤って掲載しております。「５日」とありますが、正しくは「６日」になります。おわびして訂正いたします。