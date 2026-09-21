いわき民報社黒獅子旗を懸けた「中学校新人野球大会」開幕 ２１チームが熱戦

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いわき民報社黒獅子旗争奪「第６１回市中学校新人野球大会」（市中体連、いわき野球連盟、いわき民報社主催）が１９日、南部スタジアムをメーンに、３つの合同チームを含む２５校・２１チームが出場して開幕した。

初日は２会場で１回戦５試合が行われた。当初は２０、２６日までの３日間にわたって、南部のほか、平野球場、小名浜球場、湯本三中グラウンドの４会場で熱戦を繰り広げる予定だったが、台風２５号の影響で２０日の２回戦・準々決勝を２５日に順延した。

大会は１・２回戦と準々決勝までは北地区（１０チーム）と南地区（１１チーム）に分かれて試合を組み、２６日の最終日に平野球場で準決勝、決勝が行われる。上位４チームは１０月１８、２４、２５日に県北地区で実施する県新人大会に出場する。

初日に行われた１回戦の試合結果は次の通り。

▽南部スタジアム 中央台南６―５平二 藤間１６―１内郷一（四回コールド）

▽小名浜球場 江名１０―１勿来一（五回コールド） 遠野５―４湯本一・湯本二・植田東（六回時間切れ） 磐崎６―２小名浜二・玉川（六回時間切れ）

（写真：気迫あふれるヘッドスライディングで本塁を狙う選手＝１回戦・藤間―内郷一）