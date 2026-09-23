いわき市立美術館 企画展「松本陽子 宵の明星を見た日」開催中

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日本における抽象画の先駆者、松本陽子さん（１９３６～、東京都出身）の初期から最新作までを紹介する企画展「松本陽子 宵の明星を見た日」が市立美術館で開かれている。同展は東京・府中市美術館、市立美術館、神奈川県立近代美術館の３館を巡回する、松本さんの初となる大規模個展となる。会期は１１月１日まで。

これまでの歩みとして、東京芸術大在学中から明るい色彩による抽象表現と自身の方向性を定め、卒業後はアメリカでロウキャンバス（下地塗りされてないキャンバス）と出会い、帰国後はその素材とアクリル絵画を取り入れ、ピンクを主調にした大画面絵画を制作し、高い評価を得た。

以降、精力的に創作を続け、１９９０年代後半から２０００年代にかけて油彩画への回帰、「緑」から「黒」「青」への色彩、技法を変化させながら現在に至る。

館内は、＜１＞「旅のはじまり１９５９―１９８５」＜２＞「荒野の光１９８７―１９９５」＜３＞「気韻生動２００３―２０１０」＜４＞「緑をめぐる思考２００５―２０１９」＜５＞青き明星２０１２―２０２６」「ドローイング」に展示構成している。

２３年制作の同展タイトル「宵の明星を見た日」（油彩、木炭、パステル）はじめ、時代ごとの作品４５点が飾られている。このうち、市立美術館所蔵の「自然のなかの形象ＩＸ」（アクリル絵画、キャンバス）も含まれている。

時間は午前９時半～午後５時（最終入場は午後４時半まで）。休館は月曜。ただし１０月１２日は開館（翌１３日は休館）。観覧料は一般１０００円。

（写真：「宵の明星を見た日」を鑑賞する来場者）