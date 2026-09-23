プロと地元アマの笑いと芸が一堂に ２７日・文化センターで「いわき芸能フェス」

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『笑いと芸でいわきを元気に！』をスローガンに、いわき芸能倶楽部主催の第２５回「いわき芸能フェスティバル」が２７日、市文化センター大ホールで開かれる。時間は開場午後１時、開演同１時半。入場無料（終了後、投げ銭受け付け）。入場整理券（抽選券付き）を配布中。当日券あり。

芸能フェスティバルは中入りをはさみ、２部構成で進行。テーマを原点の「笑い」に設定し、同倶楽部所属のメンバーが持ちネタを披露する。特にプロで活躍するフルーツポンチ、ぺんぎんナッツが第一線級のお笑いを提供する。

前半は飛家かる平（落語）、第１１回新人発掘オーディション合格者のはればれ座（コント）、カチート・ミケロ（国際語漫談）、ピアリコ（アンサンブル）、しんのぞう（コント）、みつとよ（津軽三味線）、マジシャンスリースターズ（火の車太郎・まじっくけーぞー・なっしー）、古扇亭唐変木（落語）さん、ぺんぎんナッツ（ゲスト）。

後半はトラベルツアー（もりもり・けん玉８・さい）、アントニオ杉岡（昭和歌謡）、常磐亭ハワイ（落語）、稲庭うどん（コント）、のんぴー＆マリア（パントマイム）、快心亭うなう（落語）、悠雲（大道芸）、フルーツポンチ（ゲスト）。すべての演目終了後、景品が当たる大抽選会が行われる。

芸能フェスティバルＰＲのため、同倶楽部の鈴木久伸実行委員長（常磐亭ハワイ）、荻野勝盛副実行委員長（もりもり）、古川隆顧問（古扇亭唐変木）がいわき民報社を訪れた。

（写真：芸能フェスティバルをＰＲする「常磐亭ハワイ」こと鈴木久伸実行委員長ら）