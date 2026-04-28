岩手・大槌から第１陣帰還 いわき市消防本部の山林火災派遣「延焼防止に尽力」

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市消防本部から山林火災が発生した岩手県大槌町に向け、第１陣として赴いた職員１４人は２７日、いわき市に戻った。一行は２４日から、総務省消防庁の要請を受けた福島県の緊急消防援助隊の一員として活動し、同町の吉里吉里（きりきり）地区で延焼防止に努めた。

山林火災は２２日午後に大槌町の２カ所で起き、２７日の時点で焼失面積は１６１８ｈａにまで拡大。鎮火のめどは立っておらず、昨年２月に同県大船渡市で発生した山林火災の焼失面積約３３７０ｈａに次いで、平成以降では国内２番目の規模となっている。

いわき市からは、昨年度導入した１０ｔ容量の大型水槽車をはじめ、ポンプ車、支援車、機動車各１台とともに現地入り。東京消防庁と交代で、２４時間体制で消火活動を繰り広げた。

第１陣の隊長を務めた水野誠・警防課主幹兼課長補佐は「住宅に火が及ばないよう活動に努めてきた。現地では北海道・三陸沖後発地震注意情報も出ており、吉里吉里地区は津波浸水区域のため、万が一の際は住民の避難誘導も行うことを念頭にした。また山林のため、クマ対策も求められた」と振り返った。

２７日からは第２陣の職員１４人が派遣されており、「体調に気を付けながら活動してほしい」と呼びかけた。

（写真：大槌町での活動を振り返る第１陣隊長の水野主幹）