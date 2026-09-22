高校野球秋の県大会 東日大昌平が敗れる いわき湯本は延長十四回の末に勝利

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来春のセンバツ（選抜高校野球大会）につながる「第７８回秋季東北地区高校野球福島県大会」の３日目が２２日、ヨークいわきスタジアムなど県内４球場で、２回戦８試合が行われた。

ヨークいわきの第１試合では、夏の福島大会を制して初の甲子園で１６強に進出した東日大昌平が、福島成蹊に５―７で敗れ、夏・春連続出場は絶望的となった。

第２試合ではいわき湯本がふたば未来に延長十四回タイブレークの末、１０―９でサヨナラ勝ちした。

白河グリーンスタジアム（白河市）の第２試合では、磐城が光南に９―１０（九回サヨナラ）で敗れた。

準々決勝は２３日。いわき勢唯一勝ち残ったいわき湯本が、ヨークいわきの第２試合（午後１時開始予定）で、須賀川創英館と対戦する。

１回戦のいわき勢の結果は次の通り。

【１日目（１７日）】▽磐城１９―０郡山商（五回コールド）▽東日大昌平２―１田村（延長十回タイブレーク）

【２日目（１８日）】▽平工４―７ふたば未来▽いわき湯本３―１安積黎明▽勿来工１―８会津北嶺▽いわき総合１―１０（七回コールド）

（写真：８イニングのロングリリーフを務めたいわき湯本・半谷）