好間のマツザキガーデン 新たに県の「仕事と生活の調和」推進企業に認証

この記事のタイトルとURLをコピーする

県次世代育成支援企業認証制度の令和８年度いわき地域第１期認証書交付式が２９日、県いわき地方振興局で行われ、「仕事と生活の調和」推進企業にマツザキガーデン（松﨑智弘代表取締役）＝建設業・好間町＝が認証された。

同社は今年３月、令和７年度同制度いわき地域第３期の「働く女性応援」中小企業認証を受けている。

今回の認証は社内アンケート、ヒアリングなどで「仕事と生活の両立支援に関する意見・要望を取り上げ、改善を図っている」「所定労働時間の削減に取り組んでいる」「ワーク・ライフ・バランス、男女共同参画、ポジティブアクションなどに積極的である」などが評価された。

式では、根本和代局長が松﨑社長に認証書を手渡し、より良い職場の環境づくりの努力をたたえた。受け取った松﨑社長は「社内の諸改善のほか、従業員約３０人に禁煙、減塩の推進、毎月１回の血圧測定など健康面での支援も行っている」と話した。

いわき地域の「働く女性応援」中小企業認証は８０社、「仕事と生活の調和」推進企業認証は１０５社で計１８５社のうち、両認証企業は７０社になる。

（写真：認証書を手にする松﨑社長と根本局長）