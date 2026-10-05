美空ひばりさんの来市断念「詫び状」展示 １２日に平・雲雀乃苑でセレモニー

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昭和を代表する歌姫・美空ひばりさん（１９３７～８９年）が、塩屋埼灯台と海を見つめる女性を重ねて歌った『みだれ髪』を巡り、８７年にキャンペーンで来市しようとしたものの断念したことを、当時の中田武雄市長に宛てて送った「詫び状」が、地元有志の手で市役所から見つかった。

ひばりプロダクションが５日、明らかにした。

この詫び状の複製を展示するのに合わせ、ひばりさんとの縁を示す平薄磯の「雲雀乃苑」で１２日、新装オープニングセレモニーが催される。

『みだれ髪』は８７年、大病から復帰した第１作として発表された。作詞はあまたのヒット曲を手がけた星野哲郎さん、作曲は戦後の歌謡界をけん引した船村徹さん。ひばりさんにとって生涯で最も高い音が使われており、彼女の不屈の精神が表れている。

そのキャンペーンで、ひばりさんは８７年１１月にいわき市を訪れる予定だったが、体調上の理由でかなわなかった。詫び状はそのことを踏まえ書かれたという。

１２日のセレモニーでは詫び状の複製展示のほか、ひばりさんといわきとの約４０年にわたる関係について案内板を設ける。

英語、中国語、韓国語による多言語化と、『みだれ髪』に加え、Ｂ面の楽曲『塩屋崎』の映像が楽しめる二次元コードを設置し、ひばりさんとの物語を国内外に発信していく。

また坂本冬美さんが『みだれ髪』、“美空ひばり博士”として知られる演歌歌手の梅谷心愛さんが『塩屋崎』を披露。７月にデビューした１１歳の西山琳久さんが、秋元康氏がプロデュースし「ＡＩ美空ひばり」によって発表された「あれから」を歌う。

司会はひばりさんと親交が深かった徳光和夫さんが務める。

会場ではひばりさんの楽曲に合わせ、地元の愛好家がフラやベリーダンスを踊るステージも組まれ、いわきとひばりさんの縁を改めて深める。

新装オープニングセレモニーは午後１時１５分から。

（写真：美空ひばりさん （Ｃ）ひばりプロダクション）