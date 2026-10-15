いわき、白河、山形・鶴岡の３市「関」テーマに集合 和泉元彌さんらの特別公演も

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いわき市が今年１０月に市制施行６０周年を迎えたのに合わせ、勿来町関田の「勿来の関公園『吹風殿』」で１５日、かつて関所があったとされるいわき市（勿来の関）、白河市（白河の関）、山形県鶴岡市（鼠ヶ関）を交えた記念事業「奥州三古関サミットｉｎ勿来」の文化・芸能プログラムが行われた。

特別公演として、狂言師の和泉元彌さんらが「棒しばり」を披露し、三古関サミットに花を添えた。

文化・芸能プログラムには３市の関係者に加え、地元の勿来二小の児童ら約１００人が参加。内田市長が「三古関サミットはずっとやりたかった事業。行政のみならず、民間も含めて３市で連携し、地域振興・観光振興に取り組んでいきたい」とあいさつした。

鈴木和夫・白河市長、佐藤聡・鶴岡市長も登壇したほか、坂本竜太郎・復興政務官、森雅子参院議員が祝辞を述べた。

特別公演にあたって、和泉元彌さんは狂言は笑いで人を結びつける伝統芸能であり、３市も関係を深めてほしいと呼びかけた。元彌さんが三古関サミットに駆け付けた理由には、勿来の関との縁がある。

いまの茨城県高萩市に生まれた江戸時代の地理学者・長久保赤水（１７１７～１８０１年）が手がけた日本地図には勿来の関が描かれているが、元彌さんは短編映画「その先を往け！ 日本地図の先駆者 長久保赤水」で彼を演じている。

同じく和泉流の和泉淳子さん、三宅藤九郎さんとともに、ユーモアあふれる舞台を繰り広げた。

（写真：勿来の関公園「吹風殿」で行われた奥州三古関サミット）