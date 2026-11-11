あの感動がスクリーンに帰ってくる 映画「フラガール」来年２月に４Ｋ版公開

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スパリゾートハワイアンズ（常磐藤原町）のダンシングチーム（フラガール）をテーマに、２００６年に公開された映画「フラガール」が４Ｋリマスター化され、「フラガール ４Ｋ」のタイトルで来年２月５日に公開されることが決まった。

映画「フラガール」は、２５年公開で邦画実写作の歴代興行収入１位を記録した「国宝」の李相日監督がメガホンを取り、俳優・松雪泰子さんが主演した作品で、常磐ハワイアンセンター（当時）の誕生にまつわる実話を踏まえて描写した。

１９６０年代のいわき地方を舞台とし、斜陽化する炭鉱を前に、フラに情熱を燃やした少女たちの感動の物語が再びスクリーンに帰ってくる。

作中では松雪泰子さんが、現在は常磐音楽舞踊学院の最高顧問を務めるカレイナニ早川さんをモデルにした平山まどかを演じた。

フラガールの初代リーダー 故・小野恵美子さんを基にした谷川紀美子に扮（ふん）する蒼井優さんはじめ、豊川悦司さん、山﨑静代さん（お笑いコンビ・南海キャンディーズのしずちゃん）、岸部一徳さん、富司純子さんらも好演。日本アカデミー賞の最優秀作品賞など、各映画賞で計２３冠に輝いた。

映画「フラガール ４Ｋ」は東京・ＴＯＨＯシネマズ 日比谷ほか全国公開。いわき市では、ポレポレシネマズいわき小名浜で上映予定。

（写真：映画「フラガール ４Ｋ」©2026 HULA GIRLS All Rights Reserved.）